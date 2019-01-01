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هام للطلاب.. نشر التخصصات المسموح الالتحاق بها لبرامج البكالوريوس

الإثنين 05 أغسطس 2019 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
هام للطلاب.. نشر التخصصات المسموح الالتحاق بها لبرامج البكالوريوس


رام الله / سما /

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي التخصصات المسموح الالتحاق بها في برامج البكالوريوس لكل فرع من فروع الثانوية العامة للعام 2019.

وأوضحت الوزارة أن التخصصات المسموح بها على النحو التالي:

1 العلمي كافة البرامج.

2 (الأدبي) الآداب والعلوم الإنسانية، الاقتصاد والعلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، صحة البيئة والمجتمع، العلاج الوظيفي، الفنون، العلوم التربوية وإعداد المعلمين (باستثناء تعليم المباحث العلمية)، القانون وحقوق الإنسان، الشريعة والدراسات الإسلامية، الإعلام، إدارة الفنادق والسياحة، أنظمة المعلومات الإدارية، أنظمة المعلومات الجغرافية، التربية الرياضية، التمريض، القبالة.

3 الريادة والأعمال يعامل معاملة الفرع الأدبي.

4 الزراعي يعامل معاملة الفرع العلمي باستثناء الطب البشري وطب الأسنان والهندسة (يسمح بدراسة الهندسة الزراعية).

5 الصناعي يعامل معاملة الفرع العلمي باستثناء الطب بفروعه.

6 الفندقي والاقتصاد المنزلي يعامل معاملة الفرع الأدبي.

7 الشرعي يعامل معاملة الفرع الأدبي.

8 التكنولوجي يعامل معاملة الفرع العلمي باستثناء الطب وطب الأسنان والطب البيطري وعلوم الصحة والصيدلة.

ملاحظة:

تخصصي (التمريض، القبالة)/ يقبل حملة شهادة الثانوية العامة الفرع (العلمي، الأدبي، الزراعي) فقط.

تخصص (تكنولوجيا المعلومات)/ يقبل حملة شهادة الثانوية العامة الفرع (العلمي، الصناعي، التكنولوجي) فقط.

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