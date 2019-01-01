عشراوي تستقبل ممثل سلوفينيا الجديد وتبحث معه آخر التطورات السياسة

رام الله / سما /

استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم الاثنين، ممثل سلوفينيا الجديد لدى دولة فلسطين السيد فويكو بوزما وبحثت معه آخر التطورات السياسية واليات تطوير العلاقات الثنائية وسبل رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك بين المدن الفلسطينية والسلوفينية.



ورحبت عشراوي بداية اللقاء، الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، بالضيف وتمنت له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة وشكرته على نشاطه الفاعل وزياراته المختلفة للمدن والقرى الفلسطينية واطلاعه عن كثب على حقيقية ما يجري على الأرض في قطاع غزة والقدس بما في ذلك " العيسوية وصور باهر وحي وادي الحمص" ، وأكدت على العلاقات المميزة التي تربط البلدين والشعبين السلوفيني والفلسطيني، وثمنت مواقف دولة سلوفينيا المنسجمة مع القانون الدولي والداعمة لعدالة القضية الفلسطينية، وطالبت في هذا السياق الحكومة السلوفينية الإيفاء بوعدها بالاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل.



كما جرى مناقشة آخر التطورات السياسية والإقليمية والدولية وتأثيرها على القضية الفلسطينية وممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها المتواصلة للقانونين الدولي والإنساني وعملها المتواصل لفرض وقائع جديدة على الأرض، إضافة الى التطرق للسياسات الأمريكية غير المسؤولة تجاه القضية الفلسطينية، وأكدت عشراوي في هذا السياق على أهمية تبني الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموما لخطوات رادعة تقوم على محاسبة ومساءلة إسرائيل وتشكيل خطاب عالمي مناهض لخطاب الكراهية والعنصرية والشعبوية الذي اخذ ينتشر في العالم أجمع.



وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون، خاصة في مجال الحراك السياسي والمواقف ضمن الاتحاد الأوروبي وعلى الساحة الدولية.