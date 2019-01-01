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الحكم المحلي يعقد اجتماعاً لبحث اٌلية تشغيل محطة معالجة شرق خان يونس " الفخاري"

الإثنين 05 أغسطس 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان اجتماعاً في مقر الوزارة لبحث ألية تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي الواقعة شرق محافظة خان يونس (الفخاري)، والذي يهدف لحماية الصحة العامة والبيئة لسكان  محافظة خان يونس، ويساهم في تطوير البنية التحتية في قطاع غزة.

تم ذلك بحضور مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل م. منذر شبلاق و م. عمر شتات,و م. يحيى أبو عبيد من مصلحة مياه بلديات الساحل   , و م. أشرف أبو شمالة  من مؤسسة UNDP , و د. سامي حمدان  سلطة المياه  الفلسطينية,  و أ. حماد الرقب  رئيس بلدية بني سهيلا  ،ورئيس بلدية عبسان الكبيرة  , د. محمود أبو دراز , م. زهدي الغريز مدير عام الإدارة العامة للمحافظات غزة بوزارة الحكم المحلي  , م. رامي المصري , و م. أشواق غنيم  .

وخلال الاجتماع أكد رضوان  على ضرورة البحث في ألية تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي الواقعة شرق محافظة خان يونس (الفخاري)لما له من أهمية في الحفاظ على الأثر البيئي، مؤكداً على التزام وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه بتشغيل المحطة، وذلك لضمان تشغيلها بأسرع وقت ممكن لما فيه من مصلحة مشتركة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

ومن جانب اخر  طرحت سلطة المياه الفلسطينية موضوع أن تعمل وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل بشكل حثيث مع جميع السلطات الفلسطينية المعنية؛ اثناء فترة التشغيل التجريبي، على توفير الكهرباء اللازمة لاستمرار تشغيل المحطة بشكل دائم.

هذا وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق أن تقوم مصلحة مياه بلديات الساحل بتقديم دراسة بتكلفة التشغيل والصيانة .

#الحكم المحلي #محطة

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