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مهجة القدس تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام

الإثنين 05 أغسطس 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ وقفة تضامنية مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري التعسفي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق الأسرى وفي مقدمتهم الأسير سلطان أحمد خلف، والذي يواصل إضرابه لليوم الـ 19 على التوالي، والأسير القيادي طارق حسين قعدان المضرب عن الطعام لليوم الـ 6 على التوالي، وذلك أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.

وقال الأسير المحرر طارق أبو شلوف الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس "إن أسرانا اليوم يخوضون معركة الأمعاء الخاوية بكل إصرار وتحدي لعنجهية المحتل الذي لا زال يضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط، مؤكداً ظهور أعراض صحية خطيرة على أجساد الاسرى المضربين عن الطعام نتيجة استمرارهم في هذا الإضراب وعدم استجابة مصلحة السجون لمطالبهم الإنسانية".

وأضاف أبو شلوف "إننا نقف اليوم أمام مقر الصليب الأحمر لنوصل معاناة الأسرى وصوتهم للمؤسسات الحقوقية الدولية، لتقف تجاه مسؤولياتها تجاه الأسرى وما يعانوه من اعتقال إداري تعسفي بحقهم وأن تقوم بدورها الحقيقي بالضغط على سلطات الإحتلال للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام، ووقف هذه السياسة التعسفية".

مطالباً السلطة الفلسطينية بتفعيل كافة الاتفاقيات الدولية التي تم الانضمام إليها والتي نصت على حماية أسرانا والعمل على ملاحقة قادة الاحتلال على هذه الجرائم بحق أسرانا.

#مهجة القدس

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