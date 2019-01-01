خدمات البريج يتفوق على غزة الرياضي ومركز دير البلح يعبر المغازي

الوسطى / سما /

استهل نادي خدمات البريج، حامل اللقب للمواسم الأربعة الأخيرة مشواره في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس القطاع، دورة الشهيد غسان كنفاني، بالفوز على منافسه غزة الرياضي بنتيجة 85-47، على صالة الشهيد سعد صايل برعاية مؤسسة أمواج الرياضية، بحضور جميل مزهر مسؤول الجبهة الشعبية بقطاع غزة، وعضو مكتبها السياسي، وعبد السلام هنية رئيس مؤسسة أمواج الإعلامية, وخليل ابو شمالة نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء الاتحاد ومجالس إدارات الأندية، وحشد كبير من الجماهير ومتابعي اللعبة.

تبادل الفريقان الهجمات، وفي الربع الأول قدم الرياضي أداءً حسناً، وسجل له شادي عابد 6 نقاط, وبرز منه محمد شعلان، ومعتز الحويحي, ولم يقدم البريج المطلوب سوى ظهور لاعبه إبراهيم أبو رحال الذي سجل 8 نقاط, لينتهي للرياضي بنتيجة 13-12.

وفي الربع الثاني، رد البريج بقوة بفضل التغييرات التي أجراها المدرب أحمد كمال بالضغط على لاعبي الرياضي, والتنويع في إحراز النقاط بالهجمات السريعة، وظهر عيد الشاعر وعبد العزيز مصلح ومعهما أبو رحال، وثائر عيسى, لينتهي لصالحه بنتيجة 28-8.

في الربع الثالث استمر البريج في تفوقه بواسطة رامي الجمال، وعيد الشاعر، وورد من الرياضي ضياء سكيك لينتهي للبريج بنتيجة 22-10. وفي الربع الأخير، تراجعت لياقة لاعبي الرياضي, ليتقدم لاعبو البريج، خاصة عبد الرحمن العمصي الذي أحرز 10 نقاط، لينتهي للبريج بنتيجة 23-8, وبنتيجة اجمالية 85-47.

حكم اللقاء: دولي سائد حميد, ودولي باسل كرون, وأحمد القاضي, ومسجل سامي البحيصي, وميقاتي عاطف المسلمي, وميقاتي 24 ثانية محمد سكيك.

وفي المباراة الثانية، فاز خدمات دير البلح على شباب المغازي بنتيجة 47-52 على ذات الصالة، في الربع الأول ظهر المغازي بقوة بفضل ثنائيات خريس خريس، وبراء موسى, ليتقدم بنتيجة 22-11.

في الربع الثاني، عاد دير البلح للقاء أمام صحوة للمغازي، فسجل للدير أحمد مهنا 4 نقاط, وتمكن من إنهائه بنتيجة 14-9. وفي الربع الثالث واصل لاعبو دير البلح تفوقهم بالأداء والنتيجة، وبرز الطيب البحيصي الذي سجل 7 نقاط، ولينتهي لصالح دير البلح بنتيجة 15-10. وفي الربع الأخير، اتسمت المباراة بالإثارة مع تعادلهما 43-43، ثم قبل دقيقتين من النهاية بنتيجة 45-45، ليحرز باسل ريان من المغازي 5 نقاط، ثم طارق المصدر برمية حرة ليزيد الفارق لمصلحة الشباب, واضطر لاعبوه لارتكاب أخطاء شخصية لإيقاف الساعة, لكن شباب المغازي حافظ على الفارق لينتهي للمغازي بنتيجة 11-8, وبنتيجة اجمالية 52-47.

حكم اللقاء: دولي حسين حمدان, وتامر قشطة, ومؤمن الجربة, ومسجل سامي البحيصي, وميقاتي عاطف المسلمي, وميقاتي 24 ثانية نضال قفة.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى الأربعاء، ويلاقي خدمات المغازي جمعية الشبان المسيحية السادسة مساء, وخدمات رفح خدمات خان يونس الثامنة مساء, على صالة أبو يوسف النجار.