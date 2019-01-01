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مواعيد انطلاق الموسم في الدوريات الأوروبية الكبرى

الإثنين 05 أغسطس 2019 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواعيد انطلاق الموسم في الدوريات الأوروبية الكبرى


وكالات / سما /

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم في جميع الدوريات الأوروبية الكبرى بعد فترة توقف طويلة حصل فيها اللاعبين على إجازة عقب موسم شاق، وتم التركيز خلالها على سوق الانتقالات الصيفية التي لن تغلق أبوابها حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، باستثناء إنجلترا التي سيتم إغلاق الميركاتو بها بعد 3 أيام فقط.

وسيكون الدوري الإنجليزي الممتاز أول من يعلن بداية الموسم الجديد، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 9 من الشهر الحالي، وستنطلق البطولة بمباراة ليفربول ونوريتش سيتي على ملعب أنفيلد رود.

وفي نفس اليوم، سينطلق أيضاً الموسم في الدوري الفرنسي من خلال المباراة الافتتاحية التي ستجمع موناكو وليون على ملعب لويس الثاني، بينما سيكون الدوري الإيطالي آخر من سينطلق في 24 من شهر أغسطس الجاري.

وسيتأخر الدوريين الألماني والإسباني أسبوعاً عن الدوريين الفرنسي والإنجليزي، وسوف نشهد انطلاقتهما في 16 من الشهر الحالي، والأنظار كلها ستكون موجهة للمباراة الافتتاحية بالليجا بين برشلونة وأتلتيك بيلباو.

وفيما يلي جدول مواعيد انطلاق الموسم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مع استعراض المباراة الافتتاحية:-

الدوري الإنجليزي (الجمعة 9 أغسطس)

ليفربول × نورريتش سيتي

الدوري الفرنسي (الجمعة 9 أغسطس)

موناكو × ليون

الدوري الإسباني (الجمعة 16 أغسطس)

أتلتيك بيلباو × برشلونة

الدوري الألماني (الجمعة 16 أغسطس)

بايرن ميونخ × هيرتا برلين

الدوري الإيطالي (السبت 24 أغسطس)

بارما × يوفنتوس

 
#الدوريات الأوروبية #مواعيد

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