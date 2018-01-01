آرسنال يوضح موقفه من التعاقد مع كوتينيو

وكالات / سما /

نفى أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال التقارير الصحفية التي ربطت النادي بالتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد البرسا مع كوتينيو في يناير عام 2018 مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات، وعلى مدار عام ونصف، لم يقدم اللاعب أي شيء يذكر، وتعرض لانتقادات لاذعة طوال الموسم الماضي.

وارتبط كوتينيو بالرحيل عن صفوف البرسا هذا الصيف في ظل المستوى المتواضع الذي يقدمه، لاسيما بعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي انتوان جريزمان الذي كلف خزائن النادي 120 مليون يورو.

وادعت التقارير الصحفية أن آرسنال من ضمن المهتمين بالحصول على خدمات النجم البرازيلي، لكن أوناي إيمري أكد عدم صحة هذه التقارير، مشيراً إلى أن اللاعب ليس ضمن خطط النادي.

وقال أوناي إيمري في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام الإنجليزية ” بالطبع نحاول التعاقد مع لاعبين جيدين لتحسين الفريق، وفيليب كوتينيو لاعب ممتاز، لكن في الحقيقة لم نتحدث عنه أبداً”.