ارزيقات: نعمل بكل طاقاتنا للحد من حوادث السير بشتى الوسائل المتاحة

رام الله / سما /

قال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة تعمل بكل طاقاتها للحد من حوادث السير بشتى الوسائل المتاحة، ونبحث عن حلول حقيقية ودقيقة، صارمة وجذرية، لتخفيف الخسائر المتوالية في الأرواح.

وأضاف ارزيقات خلال اطلاق الشرطة اليوم الاثنين، حملة مرورية في كافة المحافظات، أنه منذ مطلع العام الجاري، لقي 73 مواطنًا مصرعهم، وأصيب ما يقارب 600 آخرون، في 7600حادث سير وقعت في الضفة الغربية، الأمر الذي استدعى تدخلات جادة من الجهات ذات العلاقة، واتخاذ تدابير احتياطية أكثر، والتزام بالأنظمة القانونية، للحد من الخسائر البشرية، والمادية.

وقال: إن التركيز في هذه الحملة سيكون على وضع حزام الأمان من قبل السائقين والركاب على حد سواء داخل وخارج المدن، وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء السير على الطرق، والتجاوز الخاطئ والسرعة الزائدة، إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات السلامة العامة، وقطع الإشارة الضوئية، وإشارة قف.

ولفت الى أن هذا الأمر سيتطلب تكثيفا للعمل الشرطي، والمروري، وزيادة لعدد العناصر في الميدان، وزيادة العمل، ورفع مستوى الجاهزية، بهدف تعزيز سيادة القانون، وبغية الحد من حوادث السير.

وأوضح ارزيقات أن هذه الاجراءات سيتم تكثيفها اعتبارًا من اليوم، لتعزيز الحالة المرورية، وهذه الاجراءات ستبقى مستمرة، في محاولة لمنع التجاوزات، والحد من حوادث السير، التي ترتفع منذ مطلع العام الحالي، والتي يروح ضحيتها عشرات المواطنين.

وبين أن الحملة ستستمر في عيد الأضحى المبارك، حيث ستشمل إغلاق بعض الطرقات، وعمل تحويلات لطرق أخرى، للحد من الأزمة، ومنع دخول المركبات داخل المدن، ونشر عناصر الشرطة بزي مدني هناك.

وناشد، كافة أفراد المجتمع الفلسطيني الالتزام بقانون وأنظمة السير، وقواعد السلامة على الطرقات، داعيًا السائقين، إلى التعاون مع شرطة المرور والالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية.