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40 دمية لنتنياهو أمام مقر الليكود

الإثنين 05 أغسطس 2019 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
40 دمية لنتنياهو أمام مقر الليكود


القدس المحتلة / سما /

وضع نشطاء من حزب المعسكر الديمقراطي الذي يضم ميرتس وإسرائيل الديمقراطية، اليوم الإثنين، 40 دمية أمام مقر حزب الليكود لبنيامين نتنياهو زعيم الحزب ورئيس الوزراء.

وكتب على الدمى أسماء أعضاء الليكود الذين وقعوا أمس الأحد على عريضة لدعم نتنياهو في الانتخابات المقبلة كمرشح وحيد عن الحزب لرئاسة الوزراء.

وقال المعسكر الديمقراطي، إن الليكود تحول رسميًا إلى حزب خاص بنتنياهو، والذين وقعوا على العريضة أمس فقدوا كل الأيديولوجيات والتفكير بالمستقبل، وباتوا يفضلون بشكل رئيس ولائهم لنتنياهو على ولائهم "لإسرائيل".

وكان ديفيد بيتان القريب من نتنياهو جمع توقيعات لدعمه في الانتخابات، عقب تصريحات أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" حول ترشيحه شخصية أخرى من الليكود لرئاسة الحكومة المقبلة.

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