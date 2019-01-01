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سياسي مغربي : كوشنر يرهب ويبتز الرباط بملف "صفقة القرن"

الإثنين 05 أغسطس 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
سياسي مغربي : كوشنر يرهب ويبتز الرباط بملف "صفقة القرن"


وكالات

قال عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" في المغرب عبد العزيز أفتاتي، إن "أمريكا تلجأ إلى سياسة الترغيب والترهيب ومن ثم الابتزاز في التعامل مع ملف ما يسمى "صفقة القرن".

وأضاف أفتاتي تعليقا على زيارة مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر إلى المغرب، أن "مواقف المغرب ثابتة ولن تتغير إزاء القضية الفلسطينية"، لافتا إلى أن "بعض الأقطار العربية تتخذ مواقف غير جلية بالنسبة للقضية، إلا أن بعض الدول لها مواقفها المعلنة من الخطة الأمريكية".

وقال في هذا الصدد، إن "الولايات الأمريكية تتبع سياسة الابتزاز خاصة أن الدولة العربية ليست على مواقف موحدة حتى الآن بشأن القضية".

وشدد أفتاتي على أن المغرب لن ينساق وراء ما يسمى بـ"صفقة القرن"، وأن الأمور تحسم على الأرض"، لافتا إلى أن الفلسطينيين يؤكدون رفضهم لأي خطوات منتقصة، بل يدفعون نحو المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، من أجل تحرير التراب الفلسطيني".

وكانت صحيفة "اليوم 24" المغربية، قد ذكرت أن "الطبخة الأمريكية" تصر على استبدال الحقوق الفلسطينية ببعض الفوائد الاقتصادية ما دفع بواشنطن لطرق أبواب المغرب.

وكان جاريد كوشنر، قام بجولة شرق أوسطية الأسبوع الماضي شملت إسرائيل، والأردن، ومصر، والسعودية، والمغرب.

ويأمل البيت الأبيض بالترويج لصندوق استثمار بقيمة 50 مليار دولار لقطاع غزة والضفة الغربية ومصر والأردن ولبنان، مقابل تمرير الجوانب السياسية للـ"صفقة".

المصدر: "سبوتنيك"+ "اليوم24"

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