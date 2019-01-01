  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منح دراسية لطلبة القدس

الإثنين 05 أغسطس 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
منح دراسية لطلبة القدس


القدس المحتلة / سما /

 أعلن صندوق ووقفية القدس، اليوم الاثنين، عن استقبال طلبات المنح من قبل الطلبة المقدسيين للعام الدراسي القادم 2019/2020، بتمويل مشترك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للعام الخامس على التوالي.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي، أن برنامج دعم الطلبة المقدسيين يتواصل للعام الخامس على التوالي، ويحقق نموًا متصاعدًا، من خلال تقديم المنح الدراسية لمئات طلبة القدس في مختلف الجامعات الفلسطينية وبمختلف التخصصات.

وأعلن عن الإجراءات الجديدة لتقديم المنح الدراسية بموجب الاتفاقيات الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال طلبات الطلبة من خلال الجامعات نفسها التي ستتولى مسؤولية دراسة هذه الطلبات وإجراء التقييم المناسب وفق المعايير المتفق عليها، ثم رفع القوائم الموصى بها لإدارة صندوق القدس للمصادقة.

وأضاف الديسي، أن الآلية الجديد أكثر فعالية وكفاءة في الوصول إلى الطلبة المستحقين، مبينا أن المنح المقدمة هذا العام تأتي ضمن تمويل مشترك من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مع عدد من رجال الأعمال الذين اعتادوا التبرع لبرنامج المنح الجامعية.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. الاحتلال يكشف عن تفاصيل مدرعة ذات قدرات متقدمة دخلت الخدمة العسكرية بالجيش

هارلاب: اسرائيل أمام خطر حقيقي على كل الجبهات و3 سيناريوهات متكاملة للحرب وهذه اهدافها!

"التنمية الاجتماعية": تأجيل صرف شيكات الشؤون الدفعة الثانية للاسر الفقيرة بالضفة وغزة

بالأسماء: الحجاج المستفيدين من مكرمة خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهداء

الكيالي يتسلم مهام رئاسة ديوان الموظفين العام في غزة

مقتل 19 شخصا بانفجار مروع نجم عن تصادم 4 سيارات في القاهرة

عبر الصراف الآلي.. صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وغزة

الأخبار الرئيسية

اشتية: على "النقد والجامعات والاتصالات" تحمل جزء من الأزمة المالية ويكشف مصير العام الدراسي

6667ععتنو

إيران تعرض على لبنان تزويدها بنظام دفاع جوي يهدد الطائرات الإسرائيلية

مركزية

موقع إسرائيلي يكشف أولى خطوات السلطة على طريق وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

l

القدس المحتلة: مسؤولون سابقون بالشاباك حلقة وصل بين الحكومة والفلسطينيين

نحو 30 إصابة بالسرطان لجنود إسرائيليين يخدمون "القبة الحديدية"