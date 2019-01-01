منح دراسية لطلبة القدس

القدس المحتلة / سما /

أعلن صندوق ووقفية القدس، اليوم الاثنين، عن استقبال طلبات المنح من قبل الطلبة المقدسيين للعام الدراسي القادم 2019/2020، بتمويل مشترك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للعام الخامس على التوالي.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي، أن برنامج دعم الطلبة المقدسيين يتواصل للعام الخامس على التوالي، ويحقق نموًا متصاعدًا، من خلال تقديم المنح الدراسية لمئات طلبة القدس في مختلف الجامعات الفلسطينية وبمختلف التخصصات.

وأعلن عن الإجراءات الجديدة لتقديم المنح الدراسية بموجب الاتفاقيات الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال طلبات الطلبة من خلال الجامعات نفسها التي ستتولى مسؤولية دراسة هذه الطلبات وإجراء التقييم المناسب وفق المعايير المتفق عليها، ثم رفع القوائم الموصى بها لإدارة صندوق القدس للمصادقة.

وأضاف الديسي، أن الآلية الجديد أكثر فعالية وكفاءة في الوصول إلى الطلبة المستحقين، مبينا أن المنح المقدمة هذا العام تأتي ضمن تمويل مشترك من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مع عدد من رجال الأعمال الذين اعتادوا التبرع لبرنامج المنح الجامعية.