اشتية: على "النقد والجامعات والاتصالات" تحمل جزء من الأزمة المالية ويكشف مصير العام الدراسي

رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية على بدء العام الدراسي في موعده، وقال إن السلطة تدرس التعامل مع كافة المناطق الفلسطينية على أنها مناطق (أ)، بهدف تعزيز الوجود الفلسطيني في ظلّ الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال اشتية في بداية جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الاثنين برام الله، إن الاحتلال يعتدي يوميًا على المدن والقرى الفلسطينية في مناطق (أ/ ب/ ج)، وتتعامل معها إسرائيل باعتبارها مناطق (ج)، وبناء عليه ندرس التعامل مع كافة المناطق الفلسطينية على أنها مناطق (أ) وسنقوم بكل ما هو ممكن لتعزيز وجودنا على كامل أرضنا.

وأشار إلى تصريحات الإدارة الأمريكية فيما يخص الحديث عن حكم ذاتي فلسطنيي لضمان أمن إسرائيل، وقال إنه هذا أمر مرفوض تمامًا، لدينا حقوق نناضل لأجلها، ولا يملك أيا كان حق حرمان شعبنا من حقوقه السياسية.

وفيما يتعلّق بانطلاق العام الدراسي الجديد، أكد اشتية أنه سيبدأ في موعده، غير أنه أشار إلى أن الحكومة ستدرس مع اتحاد المعلمين كيفية المساعدة في رفع المعاناة عن المعلمين. وقال إن الحكومة ستقوم بتثبيت 1145 معلمة ومعلم جديد من العاملين على بند العقود، وستوظّف 1700 معلمة ومعلم جديد.

وحول الأزمة المالية التي تمر بها السلطة، قال اشتية إن الحكومة أرسلت رسائل لسلطة النقد والجامعات وشركات الاتصالات أكدت فيها ضرورة أن تتشارك كل الجهات في تحمل جزء من عبء الأزمة المالية المفروضة على الشعب الفلسطيني جّاء احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لأموال الضرائب الفلسطينية وقرصنتها، وطالب بأن تتقاضى تلك الجهات نسبًا من الدفعات والأقساط تتناسب مع ما يصرف للموظفين.

ووجّه اشتية رسالة للمواطنين الذين يحصلون على تصاريح لزيارة الداخل الفلسطيني أثناء عيد الأضحى، بضرورة تجنب شراء البضائع الإسرائيلية، والحرص على دعم المنتج الفلسطيني.

وقال إنه طلب من الأجهزة الأمنية متابعة موضوع البضائع الفاسد والمهربة للسوق الفلسطيني، وإيقاع أقصى العقوبات بالمهرّبين.

وأشاد رئيس الحكومة بمكرمة الملك السعودي لأهالي الشهداء والأسرى، وأكد الانسجام الدائم والتنسيق بالمواقف مع السعودية وقدّم لها الشكر على دعهما السياسي والمادي للقضية الفلسطينية.

وتوجّه للشعب الفلسطيني وللعالمين العربي والإسلامي بالتهاني والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك.