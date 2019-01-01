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الاحتلال يقتحم سبسطية ويغلق الموقع الأثري أمام المواطنين

الإثنين 05 أغسطس 2019 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة سبسطية شمال نابلس، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ، إن عددا من الدوريات الاسرائيلية اقتحمت البلدة، لتأمين اقتحام طاقم من " الإدراة المدنية، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين.

وأضاف ان قوات الاحتلال تحاول جاهدة منع استكمال مشروع ساحة البيدر السياحي والعمل بها، تحت حجج وذرائع واهية، مشيرا إلى أن المجلسين الاستشاري والتنفذي لمحافظة نابلس سينعقدان يوم غد على أرض سبسطية وبالقرب من ساحة البيدر، للاطلاع عن كثب على انتهاكات الاحتلال.

#الاحتلال

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