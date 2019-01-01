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حماية يستنكر الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال بحق الأسرى

الإثنين 05 أغسطس 2019 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اسنكر مركز حماية لحقوق الإنسان اقتحام قوّات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال معتقل " عوفر " مما أدى إلى إحداث تدمير كبير في قسمي (19 و20) في المعتقل عقب عملية اقتحام نفّذتها أمس.  

ووفقاً لمصادر متنوعة فقد طالت عملية الاقتحام قسم الأشبال (الأسرى دون 18 عامًا)، وقامت ادارة المعتقل بنقل نحو "20" أسيراً إلى الزنازين من القسم (20) ، ونقلت اسرى أخرين إلى معتقل " جلبوع "

ويعتبر "حماية" أن تكرار تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي حالات الاعتداء الوحشي على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، يأتي في سياق سياسة واضحة وممنهجة تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال، من أجل التضييق على الأسرى والمعتقلين، وفرض عقوبات عليهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، مما يشكل خرقاً واضحاً لكافة القوانين والمعايير الدولية، ويفضح ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال والتي ترتقي لمستوى جرائم الحرب،ويطالب المركز منظمات المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على الالتزام بالمبادئ والقواعد الدولية التي تحمي المعتقلين وتحافظ على حقوقهم وكرامتهم.

#مركز حماية

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