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"هوبز آند شو" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

الإثنين 05 أغسطس 2019 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هوبز آند شو" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية


وكالات / سما /

تصدر فيلم الحركة والمغامرة “فاست آند فيوريوس بريزنتس: هوبز آند شو” إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات أستوديوهات السينما، مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته دوين جونسون وجيسون ستاثام وإدريس إلبا وهيلين ميرين، إيرادات بلغت 60,8 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم “ذا ليون كينغ” (الأسد الملك)، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته دونالد جلوفر وسيث روجن وبيونسيه، محققا إيرادات بلغت 38,24 مليون دولار.

واحتل المركز الثالث فيلم الكوميديا والدراما “ونس أبون آ تايم إن هوليوود” أو (حدث ذات مرة في هوليوود)، الذي يشارك في بطولته ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وروبي مارغوت، محققا إيرادات بلغت 20 مليون دولار.

وجاء في المركز الرابع الجزء السابع من سلسلة أفلام الحركة والمغامرة والخيال العلمي “سبايدر مان”، الذي جاء تحت عنوان “سبايدر مان: فار فروم هوم” أو (سبايدر مان: بعيدا عن المنزل) ويشارك في بطولته كل من توم هولاند، وصامويل جاكسون، وجيك جيلنهال، وماريسا تومي، محققا إيرادات بلغت 7,75 مليون دولار.

وحل في المركز الخامس الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة والكوميديا والمغامرة “توي ستوري” أو (حكاية لعبة)، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من توم هانكس وتيم ألين وأني بوتس، محققا إيرادات بلغت 7,15 مليون دولار.

#هوبز آند شو

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