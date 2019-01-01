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إيران تعرض على لبنان تزويدها بنظام دفاع جوي يهدد الطائرات الإسرائيلية

الإثنين 05 أغسطس 2019 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعرض على لبنان تزويدها بنظام دفاع جوي يهدد الطائرات الإسرائيلية


طهران / وكالات /

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إيران عرضت على لبنان تزويدها بنظام دفاع جوي، من أجل منع الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية.

وأشارت، أن لبنان قد توافق على هذا العرض، خاصة وأن إيران لا تريد مقابلا لذلك، بالإضافة إلى أن لبنان لا تمتلك نظام دفاع جوي خاص بها.

وأوضحت، أنه في حال موافقة لبنان على هذا العرض، فإن ذلك يعني تعريض الطائرات الإسرائيلية التي تنتهك الأجواء اللبنانية للخطر.

وبيّنت، أن الإيرانيين أثبتوا فعالية نظام دفاعهم الجوي، خاصة بعد إسقاط طائرة التجسس الأكثر تطورا في ترسانة سلاح الجيش الأمريكي. .

وتابعت: لقد تلقت لبنان عرضًا مشابهًا في الماضي من إيران، لكنها لم توافق عليه خوفا من فرض عقوبات عليها من قبل الدولة الغربية.

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