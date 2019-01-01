أحلام تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد

وكالات / سما /

تحدثت الفنانة الإماراتية أحلام، عن آخر تطورات الحالة الصحية لصديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، التي تعرضت لوعكة صحية خطيرة نقلت على إثرها للعلاج في لندن.

يذكر أن فجر دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية ”تحويل مسار“ وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثّر على الوظائف الحيوية.

وواصلت أحلام دعم صديقتها فجر معنويا من خلال الدعوات لها بالشفاء العاجل واستنفار كل صفحاتها على السوشيال ميديا للحديث عنها وعن حالتها الصحية، ومطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وشاركت أحلام متابعيها على “انستغرام” بصورة جديدة لفجر، وكشفت كواليس ما يحصل خلال علاجها في الخارج وكتبت: “هذه المرأة القوية الجبارة المحنكة اعلامياً وسياسياً وكاتبه ترفع لها القبعات التي كل ما اشاهدها تتعافى امام عيني ولو ببطء اشعر بالفخر اني عرفتها في يوم من الايام”.

وأضافت: “أشعر بالفخر بأنها صديقتي الصدوقه وتوأمي. اشعر بالفخر بأنها يومياً تهزم ما تشعر به من آلام وباذن واحد احد اوعدها واعدكم بانها ستعود ولو طوّلت الغيبه انا انتظرك”.