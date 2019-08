هذا هو الاختبار الأكثر استفزازاً للذكاء البشري!

وكالات / سما /

إذا أردت اختبار ذكائك، لكنك تمل خوض اختبارات الذكاء الطويلة، فربما يكون لدينا الحل المثالي لمشكلتك.

وفق ما أوردته صحيفة The Mirror البريطانية، يتكون اختبار الذكاء الأقصر في العالم من ثلاثة أسئلةٍ رياضيةٍ، ولا يُفترض أن يستغرق وقتاً طويلاً.

لكن انتبِه.. فالامتحان صعبٌ للغاية

يُسمى اختبار التفكير الإدراكي، وهو ليس اختباراً جديداً، وإنما كان في الأصل جزءاً من ورقةٍ بحثيةٍ نشرها عام 2005 الأستاذ بمعهد MIT شين فريدريك. وقد عاودت تلك الورقة الظهور مؤخراً على الإنترنت، مستفزةً الكثيرين لتجربة الاختبار.

وكجزءٍ من بحثه، طلب البروفيسور فريدريك من أكثر من ثلاثة آلاف مشاركٍ منخلفياتٍ علميةٍ مختلفةٍ خوض اختباره، وحتى أولئك الذين يرتادون كُبرى الجامعات الأمريكية مثل ييل وهارفارد قد عانوا للوصول لكل النتائج.

ومن بين كل هؤلاء المشاركين، استطاع 17% فقط الإجابة بشكلٍ صحيحٍ على الأسئلة الثلاثة في الاختبار، وهو ما يعني أن 83% من الناس قد فشلوا، فكيف سيكون أداؤك أنت؟

ويقول البروفيسور فريدريك متحدثاً عن الاختبار: «العناصر الثلاثة في الاختبار تُعتبر (سهلةً)، من حيث إنه يسهُل فهم إجاباتها حين تُشرح، غير أن الوصول للإجابة الصحيحة يتطلب عادةً تجاوز إجابةٍ بديهيةٍ تنبثق (اندفاعياً) في الذهن».

وإليك نظرةً على الأسئلة:

1- مَضربٌ وكرةٌ ثمنهما معاً 1.1 دولار. يزيد ثمن المضرب بدولارٍ على ثمن الكرة، فكم ثمن الكرة؟

2- إذا كانت خمس ماكيناتٍ تحتاج خمس دقائق لصُنع خمس قطعٍ، فكم تحتاج 100 ماكينةٍ لصنع 100 قطعةٍ؟

3- توجد رقعةٌ من أوراق الزنبق في بحيرةٍ، وفي كل يومٍ يتضاعف حجم الرقعة. إذا كانت الرُقعة تحتاج 48 يوماً لتغطية البحيرة بالكامل، فكم من الوقت سيلزم الرقعة لتغطية نصف البحيرة؟

وفيما يلي، أكثر الإجابات شيوعاً، لكنها في الواقع إجاباتٌ خاطئةٌ:

1- ثمن الكرة 10 سنتاتٍ.

2- 100 دقيقةٍ.

3- 24 يوماً.

يقول البروفيسور فريدريك: «أي شخصٍ يُفكر في الأمر ولو لحظاتٍ، سيُلاحظ أن الفرق بين دولارٍ واحدٍ و10 سنتاتٍ يُساوي 90 سنتاً فقط، وليس دولاراً كما هو مُعطىً في المسألة. في هذه الحالة يُعتبر إدراك هذا الخطأ مفتاحياً في حل المسألة، وهو ما يجعل كل شخصٍ تقريباً لا يتسرع بالإجابة (10 سنتاتٍ) يصل في الواقع إلى الإجابة الصحيحة».

والإجابات الصحيحة هي الآتية:

1- 5 سنتاتٍ.

2- خمس دقائق.

3- 47 يوماً.

ما زلت مُرتبكاً؟ لحسن الحظ يشرح بريش تولووكر، مؤلف كتاب The Joy of Game Theory: An Introduction to Strategic Thinking، طريقة الوصول إلى الإجابات الصحيحة على مدونته Mind Your Decisions.

لنقُل إنَّ ثمن الكرة يساوي س. حينها يكون ثمن المضرب يزيد على ذلك بدولارٍ، أي إن المضرب + الكرة = س+ (س+1)=1.1، لأنهما معاً يُكلفان 1.1 دولار

يعني هذا أن 2س+1=1.1

إذاً 2س= 0.1

إذاً س= 0.05 دولاراً.

هذا يعني أن ثمن الكرة 0.05 دولار (خمسة سنتاتٍ)، وثمن المضرب 1.05 دولار.

وإذا كانت خمس ماكيناتٍ تستغرق 5 دقائق لصنع 5 قطعٍ، فإن كل ماكينةٍ تحتاج 5 دقائق لتصنع قطعةً واحدةً. ولو أن لدينا 100 ماكينةٍ تعمل معاً، وكل واحدةٍ منها تحتاج 5 دقائق لصنع قطعةٍ واحدة؛ فستكون لدينا 100 قطعةٍ خلال 5 دقائق.

وأما عن البحيرة، فإن حجم الرقعة يتضاعف مع كل يومٍ يمر، وهو ما يعني أن الحجم يتناقص بمقدار النصف حين تعود يوماً إلى الوراء. لذا، فإنَّ حجم الرقعة في اليوم الـ47 يُساوي نصف حجمها في اليوم الـ48.