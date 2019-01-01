  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أوقاف غزة تخصص 75 أضحية للفقراء

الإثنين 05 أغسطس 2019 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف غزة تخصص 75 أضحية للفقراء


غزة / سما /

 أعلنت وزارة الأوقاف في قطاع غزة اليوم الاثنين، عن تخصيص 75 عجلًا، لذبحها وتوزيعها على الأسر الفقيرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الوزارة، أن مشروع الأضاحي هذا جاء بدعم من وقف الديانة في تركيا.

وقال منذر الغماري المشرف على المشروع، إنه تم تشكيل لجنة خاصة للإشراف على المشروع، من بدايته وحتى عملية الذبح وتجميدها وتغليفها وتوزيعها على الفئات المستهدفة.

وبين أن الوزارة طرحت مناقصة لتوريد الأضاحي المطلوبة الخاصة بالمشروع وفقًا لمجموعة من المعايير والشروط الخاصة. لافتًا إلى أن وفدًا من لجنة الإشراف تفقدت المكان المخصص لذبح الأضاحي للتأكد من الأوزان والمواصفات المطلوبة وسلامة الإجراءات كافة.

الأكثر قراءة اليوم

هارلاب: اسرائيل أمام خطر حقيقي على كل الجبهات و3 سيناريوهات متكاملة للحرب وهذه اهدافها!

"التنمية الاجتماعية": تأجيل صرف شيكات الشؤون الدفعة الثانية للاسر الفقيرة بالضفة وغزة

الحرس الثوري الإيراني يعلن عن احتجاز ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج

مقتل المتشدد بلال العرقوب المشبوه باغتيال "الخميني" في عين الحلوة

بالأسماء: الحجاج المستفيدين من مكرمة خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهداء

الكيالي يتسلم مهام رئاسة ديوان الموظفين العام في غزة

عبر الصراف الآلي.. صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وغزة

الأخبار الرئيسية

6667ععتنو

إيران تعرض على لبنان تزويدها بنظام دفاع جوي يهدد الطائرات الإسرائيلية

مركزية

موقع إسرائيلي يكشف أولى خطوات السلطة على طريق وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

l

القدس المحتلة: مسؤولون سابقون بالشاباك حلقة وصل بين الحكومة والفلسطينيين

نحو 30 إصابة بالسرطان لجنود إسرائيليين يخدمون "القبة الحديدية"

كرمل

بالفيديو.. الاحتلال يكشف عن تفاصيل مدرعة ذات قدرات متقدمة دخلت الخدمة العسكرية بالجيش