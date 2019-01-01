أوقاف غزة تخصص 75 أضحية للفقراء

غزة / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف في قطاع غزة اليوم الاثنين، عن تخصيص 75 عجلًا، لذبحها وتوزيعها على الأسر الفقيرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الوزارة، أن مشروع الأضاحي هذا جاء بدعم من وقف الديانة في تركيا.

وقال منذر الغماري المشرف على المشروع، إنه تم تشكيل لجنة خاصة للإشراف على المشروع، من بدايته وحتى عملية الذبح وتجميدها وتغليفها وتوزيعها على الفئات المستهدفة.

وبين أن الوزارة طرحت مناقصة لتوريد الأضاحي المطلوبة الخاصة بالمشروع وفقًا لمجموعة من المعايير والشروط الخاصة. لافتًا إلى أن وفدًا من لجنة الإشراف تفقدت المكان المخصص لذبح الأضاحي للتأكد من الأوزان والمواصفات المطلوبة وسلامة الإجراءات كافة.