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كلُّ شيءٍ سوفَ يحدث (إعادات ضرورية) إلى ياسر عرفات..غسان زقطان

الإثنين 05 أغسطس 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غارتان، ثلاثُ غارات، صَباحٌ كاملٌ،
سنةٌ من القَصفِ الطَّويلِ على ذهابِك.
رنَّةُ الأَجراسِ تُومِضُ في التِّلالِ
وَفضَّةُ الأَعياد تلمعُ في ثِيابكَ، في إِهابكَ.
في سُروجِ الخيلِ ينمُو العُشبُ، ينمو الدِّفء
في الدّفلى يَصبُّ النَّهرُ، نهرُ الميِّتين 
وفي غِيابكَ 
كلّ شيءٍ سوفَ يحدُثُ
كلَّ شيءْ.

أَو ما نَسيتَ جريدةً من نَخل، 
وَقتاً من بياضِ الفَجرِ، 
قشّاً من حِصارِ المَوسمِ الماضي، 
سلاماً مُوجَزاً كالهَمهَماتِ صَبيحَةَ الزَّحفِ البَطيء، حَقيبةً، سَجادةً
كفّاً لَمسْتَ بها مساءَ القَصفِ معنى أَن يكونَ النّاسَ خلفَكَ 
طيِّبين وَواثِقينَ وَصامتين. 

أَما نَسيتَ تِلاوَةً خَضراءَ صافيةً 
وَزيتاً كادَ يُبصرُ أَو يُضيء!.

رنَّةُ الأَجراسِ تُومِضُ في التِّلالِ وَفضَّةُ الأَعياد تلمعُ في ثِيابكَ
في سُروجِ الخيلِ ينمُو العُشبُ، ينمو الدِّفء
في الدّفلى يَصبُّ النَّهرُ، نهرُ الميِّتين
وفي غِيابكَ  كلُّ شيءٍ سوفَ يَحدُثُ 
كلُّ شيءٍ 
كلُّ شيءٍ
كلُّ شيء.
 

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