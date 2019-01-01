دراسة تثبت تفوقهن على الرجال في إدارة الاعمال

وكالات / سما /

تتنوع المراكز الإدارية والمدراء القائمين عليها ويستمر الجدل حول أفضلية القيادة هل النساء أفضل لقيادة المراكز الإدارية ام الرجال.

تصنف النساء على أنهن مديرات أفضل من الرجال لأنهن يتميزن بقدرتهن على التحلي بمهارة جوهرية، بحسب دراسة أجرتها شركة "غالوب" للتحاليل ونشرتها صحيفة "indiatimes".

الدراسة شملت 27 مليون موظف من مختلف أنحاء العالم، وبرز فيها تفوق النساء على نظرائهم من الرجال، حيث يتمتعن بقدرة أفضل في جعل الموظفين ينخرطون في العمل.

وبالتالي يشارك هؤلاء الموظفون بفاعلية وإجابية أكبر في مكان العمل، بالإضافة لقدرة النساء على التحفيز في العمل، في الوقت نفسه يميل أغلب الموظفون للإجابة بنعم تحت قيادة المدراء الإناث.

وبحسب الدراسة فإن المديرات النساء يستطعن تأمين بيئة أفضل للموظفين وبالتالي منحهم الفرصة للتطور في حياتهم المهنية.

ومن المفارقات هو أنه على الرغم من كثرة الدراسات التي تبرز دور المرأة في القيادة الى أن الإناث لا يزلن يعانين في الحصول على المعاملة والآجر نفسيهما اللذين يحصل عليهما نظراؤهن الرجال.