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بالفيديو.. نطحة قاتلة من ثور لرجل في مهرجان تودي بحياته

الإثنين 05 أغسطس 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. نطحة قاتلة من ثور لرجل في مهرجان تودي بحياته


وكالات / سما /

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لتعرض رجل لهجوم قاتل من ثور خلال مهرجان في إسبانيا.

المقطع المصور يظهر لقطات مروعة للرجل بينما يسرع على درجات منصة في مهرجان إسباني سنوي يقام في بينوسو، في مقاطعة أليكانتي بإسبانيا يوم الخميس 2 أغسطس/آب لعام 2019.

واتجه الثور نحو الرجل بأقصى سرعة، وأسقطه أرضا ونطحه في فخذه اليسرى. ليتدحرج عندئذ عبر الدرج نزولا إلى الأرض، بينما واصل الثور هجومه.

وهرع المتفرجون لإنقاذ الرجل وإسعافه وعانى المصاب من جرح بطول 20 سنتيمترا في ساقه، ليتوفى الرجل لاحقا بعد تعرضه لتمزق في شريان مما أدى لنزيف حاد.

وتجدر الإشارة إلى أن هوية الرجل المتوفى لم يكشف عنها، بينما أعلن أنه من بلدية بيترير القريبة لمكان إقامة المهرجان. وأقيمت جنازته السبت 3 أغسطس/آب لعام 2019 في السادسة مساء. 

#نطحة #ثور

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