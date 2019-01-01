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للحد من الشائعات.. واتساب تطرح ميزة جديدة للرسائل

الإثنين 05 أغسطس 2019 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
للحد من الشائعات.. واتساب تطرح ميزة جديدة للرسائل


وكالات / سما /

بدأت منصة واتساب بتسمية الرسائل المعاد إرسالها "Forward" بتسميتها "رسائل معاد توجيهها بشكل متكرر" في حال تمت إعادة توجيهها أكثر من خمس مرات على تطبيق أندرويد و"آي أو أس".

وكانت الخدمة تعمد في السابق إلى إظهار سهم واحد للإشارة إلى إعادة توجيه الرسالة، وتتوفر التسمية الجديدة لجميع المستخدمين الذين ثبتوا أحدث نسخة من تطبيق واتساب.

وتحاول الشركة المملوكة لفيسبوك بالتسمية الجديدة الحد من انتشار الأخبار المزيفة من خلال منصتها.

ويأتي هذا التحديث في ظل تزايد الانتقادات فيما يتعلق بنقل المعلومات الخاطئة في اثنين من أكبر أسواقه: الهند والبرازيل.

وتقول الشركة في الرسائل الشائعة: للحفاظ على الخصوصية داخل واتساب فإننا نحد من كيفية إعادة توجيه الرسالة، إذ يمكنك عند إعادة توجيه رسالة اختيار مشاركتها مع ما يصل إلى خمس محادثات في وقت واحد.

وأضافت أنه عند إعادة توجيه رسالة من مستخدم إلى آخر أكثر من خمس مرات، فإن التطبيق يعمد إلى الإشارة إلى تلك الرسالة من خلال رمز سهم مزدوج، لكن دون تحديد عدد مرات إعادة توجيه الرسالة، على غرار جميع الرسائل الأخرى المرسلة على واتساب.

وأدخلت المنصة عددًا من التغييرات بالمنتج نتيجةً للانتقادات الشديدة من المجتمع المدني والحكومات، بما في ذلك الحد من عدد الأشخاص والمجموعات الذين يمكن للمستخدمين إعادة توجيه الرسائل إليهم.

#واتساب

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