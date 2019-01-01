الفدائي يبحث عن التعويض أمام لبنان في غرب آسيا

رام الله / سما /

يبحث المنتخب الوطني عن تعويض خسارته أمام العراق في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى عندما يواجه اليوم منتخب لبنان في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من منافسات بطولة غرب آسيا 2019, التي ستجمعهما على ستاد كربلاء الساعة العاشرة والنصف مساءً.

ويتطلع الفدائي لإحياء آماله في المنافسة على صدارة المجموعة خاصة وأنه يدخل اللقاء برصيد ثلاث نقاط, وهو نفس رصيد المنتخب اللبناني الذي حقق فوزاً مثيراً على منتخب سوريا في اللقاء الماضي بهدفين مقابل هدف, وهي نفس النتيجة التي فاز فيها العراق على المنتخب الوطني.

وكان أحمد البهداري آخر الواصلين للمنتخب، حيث شارك في التدريبات على مدار اليومين الماضيين وظهر بصورة لافتة للأنظار, حيث سيكون من المرجح ظهوره في مباراة لبنان حتى ولو بديلًا.

وافتتح الفدائي مشواره في بطولة غرب آسيا بالفوز على المنتخب اليمني بهدف دون رد, قبل الخسارة بصعوبة أمام منتخب العراق صاحب الأرض والجمهور.

ويعول الفدائي على الحالة الجيدة التي ظهر بها لاعبو الوطني في مباراة العراق, حيث تتكافأ الفرص في ظل التألق اللافت للثنائي عدي دباغ وإسلام البطران في الخط الأمامي إلى جانب ما يقدمه لاعبي الوسط والدفاع من أداء متجانس.

وواجه الوطني صعوبة كبيرة في اللعب تحت أجواء حارة حيث وصلت درجة الحرارة خلال مباراته أمام العراق إلى 47 درجة مئوية, حيث اضطر الحكم لإيقاف المباراة في مرتين لمنح اللاعبين فرصة للراحة وشرب المياه.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على منتخب لبنان لهدف دون رد سجله إياد أبو غرقود, في بطولة غرب آسيا 2012 التي أقيمت في الكويت.