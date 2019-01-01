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كلوب بعد خسارة الدرع الخيرية: الأداء اليوم أهم من النتيجة !

الإثنين 05 أغسطس 2019 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب بعد خسارة الدرع الخيرية: الأداء اليوم أهم من النتيجة !


وكالات / سما /

أكد السيد يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي أنه لا يشعر بخيبة أمل، رغم خسارة لقب كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، ليبقى مدرب بوروسيا دورتموند الألماني الأسبق بلا أي لقب محلي مع الريدز.

وكان السكاي بلوز قد واصلوا احتكارهم للألقاب المحلية في إنجلترا، بالحفاظ عل لقب كأس الدرع الخيرية للموسم الثاني على التوالي، إثر التغلب على الريدز بفضل ركلات الترجيح، 5-4.

وكان الوقت الأصلي من عمر مباراة ملعب ويمبلي قد انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

صاحب الـ 52 عاماً تحدث إلى بي تي سبورت قائلاً “لقد كان أداءً جيداً حقاً، أداءً قوياً في الشوط الثاني. كلا الفريقين كان لديهما فترة تحضير مشابهة، لقد تحدثت مع كيفين دي بروين عقب نهاية المباراة وكلانا قلنا إننا لا نعرف حقاً أين نحن حتى الآن”.

وأضاف “أقل ما استحقيناه كان هدف التعادل، تصدٍ واحد حسم الأمر، ولا يمكنني أن أحبط اليوم. الأداء كان أهم بكثير اليوم من الفوز. نحن نعلم أننا لا نزال هنا، لا يزال بإمكاننا لعب كرة قدم مناسبة”.

وتابع “في الشوط الأول، كان بإمكاننا أن نتكيف بشكل أفضل، ولكن كانت لدينا فرص أيضاً. في الشوط الثاني، غيرنا بعض الأشياء، أردنا الانتصار وفي النهاية لعب الحظ دوراً طفيفاً. تهانينا إلى السيتي”.

#يورجن كلوب

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