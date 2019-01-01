اتفاق خفي بين ريال مدريد ونابولي بشأن خاميس

وكالات / سما /

ادعت تقارير صحفية إيطالية أن هناك اتفاق خفي بين ريال مدريد ونابولي بشأن تعاقد الأخير مع النجم الكولومبي خاميس روردريجيز الذي خرج من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للموسم المقبل.

ويسعى نابولي للتعاقد مع خاميس بتوصية من المدرب كارلو أنشيلوتي، لكنه لم ينجح في حسم الصفقة لصالحه بسبب الاختلاف مع ريال مدريد على طريقة إبرام الصفقة، حيث يريد النادي الإيطالي ضم اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إلزام الشراء في الصيف المقبل، بينما يصر النادي الملكي على بيع اللاعب بشكل نهائي هذا الصيف مقابل 50 مليون لتمويل صفقات أخرى.

وبحسب صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، هناك اتفاق شفهي بين فلورنتينو بيريز رئيس الريال ودي لورينتيس رئيس نابولي يتضمن إبرام الصفقة بنظام الإعارة مع إلزام الشراء في 15 من شهر أغسطس الجاري في حال لم يتم بيع اللاعب قبل هذا الموعد.

ويعد اتلتيكو مدريد الأكثر اهتماماً بالحصول على خدمات النجم الكولومبي، وهو مستعد لأن يشتريه بشكل نهائي، لكن ريال مدريد متردد ببيع اللاعب لغريمه وأحد أشرس منافسيه، خصوصاً وأن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق بخصوص قيمة الصفقة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد يأمل أن يبيع خاميس رودريجيز بشكل نهائي قبل الموعد المحدد لكي يعوض المصاريف الطائلة التي أنفقها وسينفقها هذا الصيف، لكن إن لم يتلقى العرض المنتظر، فإنه سيوافق على بيعه لنابولي في نهاية المطاف بالشروط التي حددها النادي الإيطالي، وتبقى 10 أيام فقط ليتم حسم كل شيء.