دي يونج ينتقد أسلوب لعب برشلونة أمام آرسنال !

وكالات / سما /

خرج لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج بتصريح من العيار الثقيل ، انتقد من خلاله أسلوب لعب برشلونة في مباراة آرسنال ، التي انتهت بفوز “الكتلان” ضمن بطولة كأس خوان جامبر الودية السنوية.

وتألق فرينكي دي يونج خلال مباراة برشلونة وآرسنال ، ليحصل في النهاية على جائزة أفضل لاعب فيها.

وقال اللاعب الهولندي في تصريح نقلته وسائل الإعلام الإسبانية عقب المباراة “يمكننا التحسن واللعب بشكلٍ أفضل مع الكرة والضغط ، الضغط على المنافس لم يكن جيداً للغاية”.

وأضاف “هنالك اختلاف واضح بين طريقة لعب برشلونة وأسلوب أياكس رغم اهتمام الفريقان بالكرة ، لكن كل شيء مختلف”.

وكان دي يونج قد وقع مع برشلونة قادماً من أياكس خلال الصيف الحالي مقابل 75 مليون يورو ، وقدم مستوىً رائعاً خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.