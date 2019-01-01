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دي يونج ينتقد أسلوب لعب برشلونة أمام آرسنال !

الإثنين 05 أغسطس 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دي يونج ينتقد أسلوب لعب برشلونة أمام آرسنال !


وكالات / سما /

خرج لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج بتصريح من العيار الثقيل ، انتقد من خلاله أسلوب لعب برشلونة في مباراة آرسنال ، التي انتهت بفوز “الكتلان” ضمن بطولة كأس خوان جامبر الودية السنوية.

وتألق فرينكي دي يونج خلال مباراة برشلونة وآرسنال ، ليحصل في النهاية على جائزة أفضل لاعب فيها.

وقال اللاعب الهولندي في تصريح نقلته وسائل الإعلام الإسبانية عقب المباراة “يمكننا التحسن واللعب بشكلٍ أفضل مع الكرة والضغط ، الضغط على المنافس لم يكن جيداً للغاية”.

وأضاف “هنالك اختلاف واضح بين طريقة لعب برشلونة وأسلوب أياكس رغم اهتمام الفريقان بالكرة ، لكن كل شيء مختلف”.

وكان دي يونج قد وقع مع برشلونة قادماً من أياكس خلال الصيف الحالي مقابل 75 مليون يورو ، وقدم مستوىً رائعاً خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

#دي يونج #برشلونة

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