أنباء تؤكد فشل انتقال ديبالا إلى مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

ظهرت أنباء تؤكد فشل الصفقة التبادلية التي تتضمن انتقال المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى صفوف مانشستر يونايتد ، مقابل انضمام البلجيكي روميلو لوكاكو لصفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة وجود عرضٍ من مانشستر يونايتد يتضمن روميلو لوكاكو و15 مليون يورو مقابل الحصول على باولو ديبالا.

وانقلب كل شيء رأساً على عقب كما كشفت صحيفة “تلجراف” البريطانية ، والتي أكدت قيام باولو ديبالا بوضع عدة عقبات أمام انتقاله إلى ملعب أولد ترافورد ، ليعود إلى تدريبات يوفنتوس يوم الإثنين.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن اللاعب الأرجنتيني يريد الحصول على 12 مليون يورو في العام الواحد بجانب العلاوات ، ومنح وكيل أعماله مبلغ 15 مليون يورو كعمولة.

وأشارت مصادر صحفية إيطالية إلى عودة ديبالا إلى تدريبات يوفنتوس في كونساسا غداً الإثنين لبدء العمل مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

وأكدت شبكتي “بي بي سي” و “سكاي سبورتس” على هزيمة مانشستر يونايتد في المفاوضات لينسحب النادي من الصفقة.

وأشارت المصادر إلى التركيز الآن لمعرفة إذا سيؤثر انسحاب ديبالا من الصفقة على انتقال لوكاكو إلى يوفنتوس أم لا ، وقد تتم الصفقة بحصول مانشستر يونايتد على الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والمال ، أو الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان.

وكان اللاعب ذو 26 عاماً قد غاب عن تدريبات يوفنتوس هو والبرازيلي أليكس ساندرو للراحة بعد مشاركتهما في كوبا أمريكا 2019.