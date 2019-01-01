للمرة الأولى .. جيش الاحتلال يقرر نشر لواء "كفير" على حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

أجرى لواء كفير الأسبوع الماضي مناورة لوائية واسعة النطاق حاكت سيناريوهات قتالية متنوعة في الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، وذلك في إطار استعدادات اللواء للانتشار على حدود قطاع غزة في شهر نوفمبر المقبل.

ووفقا للقناة العبرية السابعة فإن الحديث يدور عن المرة الأولى التي سينتشر فيها لواء كفير على حدود قطاع غزة، حيث أن انتشاره كان يقتصر خلال الفترة الماضية في مناطق الضفة الغربية.

هذا ومن بين السيناريوهات التي تدرب عليها جنود لواء كفير في المناورة، القتال في المناطق المأهولة والمفتوحة بالاضافة إلى القتال في الانفاق والأزقة الضيقة.