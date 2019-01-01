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مركز القدس: 386 انتهاكاً سجله الاحتلال خلال تموز المنصرم

الإثنين 05 أغسطس 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

رصد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، انتهاكات الاحتلال المتعددة ضد الفلسطينيين خلال تموز  المنصرم، والتي اشتملت على الحواجز الدائمة وما يتبعها من تقطيع أوصال مدن الضفة، والحواجز العسكرية الطيارة، واغلاق طرق رئيسية وحيوية وقرى، وهدم منشآت ومصادرة أراضٍ، وسرقة اموال خاصة، والعديد اللامتناهي من الانتهاكات. بلغت 386 انتهاكاً، بواقع 12 انتهاكاً يومياً.

وحول هذه المعطيات، قال فريق التحليل في مركز القدس إن انتهاكات غير مسبوقة ينفذها الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل غياب أي رادع.

وأوضح الفريق أن ما يقارب 12 انتهاكاً يومياً يقوم به الاحتلال، يدلل على حالة التردي التي يعيشها الفلسطيني تحت مقصلة الاحتلال، في مختلف محافظات الوطن. 

#مركز القدس #الاحتلال

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