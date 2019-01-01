موقع إسرائيلي يكشف أولى خطوات السلطة على طريق وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قال موقع تيك ديبكا الإسرائيلي، إن قيادة السلطة الفلسطينية بدأت اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية من أجل اطلاعهم على الخطوات العملية التي تنوي السلطة اتخاذها بعد قرارات الرئيس محمود عباس بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل".

وفقا للموقع، في المرحلة الأولى، لن تعترف السلطة الفلسطينية بالتقسيم الذي تنص عليه الاتفاقيات الخاصة بالأراضي التي يمتلكها الفلسطينيون، المنطقة أ، المنطقة ب، المنطقة ج، وعليه فإن السلطة ستمارس مهامها في جميع المناطق بنفس المنطق والوتيرة.

وأضاف الموقع الإسرائيلي: وفقًا لتعليمات السلطة، لم يعد على الفلسطينيين الاتصال بالإدارة المدنية الإسرائيلية للحصول على الموافقة على أعمالهم المختلفة.

وتشير مصادر الموقع إلى أن السلطة الفلسطينية قد أبلغت بالفعل حوالي 30 ألف فلسطيني بأن "إسرائيل" رفضت في السابق طلباتهم للحصول على تصاريح بناء، وأن الرفض الإسرائيلي لم يعد له قيمة بالنسبة للسلطة الفلسطينية، ويمكنهم الحصول على تصاريح للبناء من طرف السلطة.

وتابع الموقع: لضمان نجاح هذه الخطوة، أتاحت السلطة الفلسطينية لأي شخص يبدأ بالبناء، الأموال والمنح الخاصة التي تسمح له بتمويل واستكمال البناء، وتشير مصادر الموقع إلى أن بعض الأموال المخصصة لهذا الغرض حصلت عليها السلطة من مصادر أوروبية.

وأوضح الموقع، أن هذه الخطوات من طرف السلطة لا تلامس حتى الآن الوعي الإسرائيلي، ولكن تزايد وتيرة البناء في مناطق ج سيؤدي باليمين الإسرائيلي إلى الضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاتخاذ إجراءات فورية ضد السلطة الفلسطينية.