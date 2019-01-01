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شاكيد: سنضمن حقوق الفلسطينيين بعد ضم مناطق (ج)

الإثنين 05 أغسطس 2019 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد: سنضمن حقوق الفلسطينيين بعد ضم مناطق (ج)


القدس المحتلة / سما /

قالت إيليت شاكيد زعيمة حزب اليمين الجديد، اليوم الاثنين، إن ضم مناطق (ج) في الضفة الغربية، ستتضمن منح الفلسطينيين الذين يقطنون فيها حقوقهم.

وأوضحت في مقابلة مع ريشت كان، أنها تعارض فكرة حليفها الجديد الحاخام رافي بيرتس زعيم البيت اليهودي، والذي سيخوض الانتخابات مع حزبها في قائمة واحدة، بأن عملية الضم يجب أن لا تمنح الفلسطينيين أي حقوق.

وقالت شاكيد، إن من حق الفلسطينيين الذين سيكونون في مناطق الضم، المشاركة في الانتخابات. معتبرةً رأي بيرتس بأنه غير مقبول.

وأشارت إلى أنها ستعمل على تجهيز وثيقة خطيّة للتوقيع عليها من عناصر أحزاب اليمين المتحد لإعلان الولاء على طريقة حزب الليكود الذي أعلن ولاءه لبنيامين نتنياهو أمس.

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