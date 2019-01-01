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إدارة "عوفر" تنقل 20 أسيرا إلى الزنازين والأسرى يغلقون الأقسام ومستمرون بالإضراب

الإثنين 05 أغسطس 2019 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الاثنين، إن قوّات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال أحدثت تدميراً كبيراً في قسمي (19 و20) في معتقل "عوفر"، وذلك بعد عملية اقتحام نفّذتها يوم أمس مستهدفة وجود القيادات التنظيمية للأسرى.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي أمس الاحد، أن عملية الاقتحام طالت قسم الأشبال (الأسرى دون 18 عاماً)، وقامت بتقييد بعضهم، ونقلت بعضهم للزنازين، مشيراً إلى أنّه تمّ فكّ قيدهم، وإعادتهم من الزنازين لاحقاً.

وأضاف، أن إدارة المعتقل قامت بنقل نحو 20 أسيراً إلى الزنازين من القسم (20)، فيما نقلت خمسة أسرى إلى معتقل "جلبوع"، وعدداً إلى معتقلات الجنوب، مشيرا  إلى أن الأسرى أعادوا الوجبات التي تقدّمها الإدارة، وأغلقوا الأقسام وهم مستمرّون اليوم في إضرابهم حتّى تحقيق مطالبهم.

#سجن عوفر #الأسرى

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