مقتل 19 شخصا بانفجار مروع نجم عن تصادم 4 سيارات في القاهرة

القاهرة / وكالات /

قال مصدران رسميان بمصر، الإثنين، إن 19 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 21 آخرون، في انفجار نجم عن تصادم 4 سيارات، قرب معهد طبي، وسط القاهرة.



وأوضحت الداخلية المصرية، في بيان، أن الحادث نجم عن تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه قرب معهد الأورام (وسط القاهرة)، بثلاث سيارات أخرى، الأمر الذي أدى إلى حدوث انفجار نتيجة التصادم.



وأضافت أن الحادث "أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".



من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في بيان آخر "وفاة 19 مواطنا وإصابة 21 آخرين في حادث معهد الأورام حتى الآن (23.30 ت.غ)".

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق "أمر بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار، الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث".