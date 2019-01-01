  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

الإثنين 05 أغسطس 2019 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة


رام الله / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 14 مواطنا من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الاثننين.
وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.
واكدت ان جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

وعرف من معتقلي الضفة فجر الإثنين:
١. عصام العالول- مخيم نور شمس بطولكرم
٢. ليث عصام العالول- مخيم نور شمس
٣. الفتى محمود علي العمور- تقوع شرق بيت لحم
٤. الفتى مؤمن راتب العمور- تقوع
٥. لؤي عودة سلامة- عناتا شرق القدس
٦. عزت بهجت الأقطش- بيتا جنوب نابلس
٧. جمال هاشم جنازرة- مخيم العروب شمال الخليل
٨. إيهاب كمال جوابرة- مخيم العروب
٩. الفتى عبيدة أكرم جوابرة- مخيم العروب
١٠. أحمد رأفت البدوي- مخيم العروب
١١. عنان نضال الشريف- مخيم العروب
ومن العيسوية شرق القدس المحتلة:
١. جهاد بدر
٢. محمد وائل عبيد
٣. فايز محيسن
كما اقتحام جنود الاحتلال منازل لعائلة الرفاعي في كفر عين غرب رام الله، ووزعوا استدعاءات طالت عدة شبان في مخيم العروب بينهم محمد ناصر البدوي والطفل علي حسن الشريف (١٢ عاما) وأبي جوابرة وإياس هاني جعارة.

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي يكشف: هكذا ستكون الحرب القادمة مع حماس في غزة واهدافها ..

مزاعم عبرية: لهذا السبب .. إسرائيل طلبت من حماس نشر مسلحين على الحدود

"التنمية الاجتماعية": تأجيل صرف شيكات الشؤون الدفعة الثانية للاسر الفقيرة بالضفة وغزة

الحرس الثوري الإيراني يعلن عن احتجاز ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج

مقتل المتشدد بلال العرقوب المشبوه باغتيال "الخميني" في عين الحلوة

بالأسماء: الحجاج المستفيدين من مكرمة خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهداء

زوجة الأسد تعلن شفاءها من السرطان وتتحدث عن التجربة (شاهد)

الأخبار الرئيسية

كرمل

بالفيديو.. الاحتلال يكشف عن تفاصيل مدرعة ذات قدرات متقدمة دخلت الخدمة العسكرية بالجيش

هارلاب: اسرائيل أمام خطر حقيقي على كل الجبهات و3 سيناريوهات متكاملة للحرب وهذه اهدافها!

المالية: رواتب موظفي غزة والضفة غدا عبر البنوك وبهذه النسبة ..

نتنياهو يخشى التورط بحرب في غزة تتضمن القيام بعملية برية في عمق القطاع

الحرس الثوري الإيراني يعلن عن احتجاز ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج