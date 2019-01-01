الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 14 مواطنا من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الاثننين.

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

واكدت ان جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

وعرف من معتقلي الضفة فجر الإثنين:

١. عصام العالول- مخيم نور شمس بطولكرم

٢. ليث عصام العالول- مخيم نور شمس

٣. الفتى محمود علي العمور- تقوع شرق بيت لحم

٤. الفتى مؤمن راتب العمور- تقوع

٥. لؤي عودة سلامة- عناتا شرق القدس

٦. عزت بهجت الأقطش- بيتا جنوب نابلس

٧. جمال هاشم جنازرة- مخيم العروب شمال الخليل

٨. إيهاب كمال جوابرة- مخيم العروب

٩. الفتى عبيدة أكرم جوابرة- مخيم العروب

١٠. أحمد رأفت البدوي- مخيم العروب

١١. عنان نضال الشريف- مخيم العروب

ومن العيسوية شرق القدس المحتلة:

١. جهاد بدر

٢. محمد وائل عبيد

٣. فايز محيسن

كما اقتحام جنود الاحتلال منازل لعائلة الرفاعي في كفر عين غرب رام الله، ووزعوا استدعاءات طالت عدة شبان في مخيم العروب بينهم محمد ناصر البدوي والطفل علي حسن الشريف (١٢ عاما) وأبي جوابرة وإياس هاني جعارة.