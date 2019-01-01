الزراعة تنظم جولة على مزارع الأضاحي في غزة

غزة / سما/

نظمت وزارة الزراعة في غزة ، اليوم الاحد، جولة مراقبة ميدانية على عدد من المزارع والمحاجر والمختبرات الخاصة بالأضاحي، قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك.

وشملت الجولة التي شارك فيها عدد من الصحفيين، المختبر البيطري ومسلخ غزة البلدي والحجر الصحي وكذلك مزرعة للأبقار.

وقال وكيل وزارة الزراعة ابراهيم القدرة، إن هذه الجولة تأتي في إطار التأكد من توفر شروط الصحة والسلامة للدى الأضاحى، إضافة لمراقبة المزارع والمحاجر التي تتواجد فيها الاغنام والعجول.

وأكد القدرة أن الوزارة تتبع إجراءات خاصة للتأكد من سلامة الأضاحي المستوردة، مشيرا الى أن هناك محجرا خاصا لفحصها والتحقق من أهليتها وخلوها من الأمراض.

وأوضح القدرة أن الوزارة تقوم أيضا بفحص الحيوانات، وأخذ عينات دم من الأبقار والمواشي، وترحيلها لمختبر خاص يعمل على مدار الساعة في هذه الأيام، والحصول على نتائج تحليل هذه العينات، ومعرفة النتائج التي وبناء عليها يتم الإقرار بشأنها، إما السماح بتداولها وتربيتها وبيعها داخل أسواق قطاع غزة، أو اتلافها أو يتم الحجر عليها لفترة معينة.

وأوضح القدرة أن الوزارة تقوم بمعاينة الحيوانات من جديد بعد انتهاء عملية الفحص لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس ومدى ملائمتها كأضحية، ثم اطلاع التجار على النتائج التي تم التوصل إليها.