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عبر الصراف الآلي.. صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وغزة

الأحد 04 أغسطس 2019 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبر الصراف الآلي.. صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وغزة


سما / وكالات/

بدأت مساء اليوم الاحد عملية صرف رواتب موظفي السلطة عبر فروع الصراف الآلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن المقرر ان يتم الصرف يوم غدٍ الاثنين الموافق 05/ 08 / 2019 عبر جميع البنوك.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، أنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس والقرارات المعتمدة من الحكومة والقاضية بتوحيد معايير وآليات احتساب الرواتب لجميع موظفي الدولة، حيث ستصرف رواتب شهر حزيران على النحو التالي: صرف كامل مخصصات الجرحى واسر الشهداء والاسرى المحررين في جميع محافظات الوطن، وصرف ما نسبته 60% من رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بحد ادنى 2000 شيكل لجميع الموظفين في الضفة وقطاع غزة، وصرف كامل بدل التنقل الثابت للموظفين المدنيين في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء حسب الاصول.

وأعلن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داود الديك، تأجيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية إلى الثلث الأخير من الشهر الجاري، ولن تصرف مع رواتب موظفي السلطة.

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