دحلان: أبو عمار رحل ولكنه ترك إرثاً خالداً في نفوس كل من عاصره

أبو ظبي /سما/

قال القيادي الفلسطيني، النائب عن كتلة فتح البرلمانية محمد دحلان، اليوم الأحد:" لسنوات، وفي مثل هذا اليوم من كل سنة أعتدنا أن نحتفل مع الزعيم الشهيد أبو عمار بذكرى ميلاده في 4 آب/أغسطس 1929، وفي الواقع كنا نفرض ذلك الطقس على الرئيس لأنه كان يتحرج ويخجل من الإبتهاج بمناسبات شخصية، وهو الذي نذر العمر كله لشعب عشقه، وقضية تمسك بها بعناد، وثورة إنصهر فيها حتى آخر لحظة من عمره".

وتابع في منشور على صفحته على موقع "الفيس بوك" "لقد رحل أبو عمار عن الدنيا لكن إرثه الإنساني وطبائعه الجميلة وحنانه على أبناء شعبه خصال خلدت في نفوس كل من عاصره أو أقترب منه، ولقد أصبحت القيم التي آمن بها أبو عمار ومارسها نموذجا أخلاقيا وقياديا فريدا، فلا قيمة لقائد بلا ثقة شعبه، ولا ثقة بقائد يقبل أو يجيز عذاب شعبه" .

وختم القيادي الفلسطيني "في ذكرى ميلاده الـ 90 نوقد شمعة لزعيمنا الراحل و نقرأ له سورة الفاتحة".