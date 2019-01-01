وزير التعليم يطالب الجامعات بتسهيل تسجيل أبناء موظفي القطاع العام

رام الله / سما /

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس ترتيبات تسجيل الطلبة من أبناء المعلمين في الجامعات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من اتحاد المعلمين برئاسة امينه العام سائد ارزيقات، لبحث عدة قضايا.

وأوضح وزير "التعليم العالي"، ان وزارته خاطبت كل الجامعات الفلسطينية بضرورة تحمل مسؤوليتها الوطنية، والالتزام بتوصية مجلس الوزراء في جلسته (15) بتاريخ 29 - 7 -2019 بضرورة أن تتقاضى الجامعات نسبة 50% من الرسوم الجامعية من أبناء العاملين في الوظيفية العمومية وترحيل النسبة الباقية 50% كدين على الطلبة إلى حين انتهاء الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة ليتم تسديدها من الطلبة الى الجامعات.

وأضاف أبو مويس ان الجامعات أبدت استعدادها تسهيل تسجيل الطلبة، والتعاون بهذا الخصوص.

بدوره، أشاد ارزيقات بجهود الوزارة في التخفيف عن المعلمين وموظفي القطاع العام بهذه الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدا ضرورة تجاوب الجامعات في هذه القضية الوطنية التي يحاول الاحتلال من خلالها تجريم النضال الفلسطيني.