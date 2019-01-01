  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

2.9 مليون دولار لمشاريع دعم للقطاع الصحي الفلسطيني

الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
2.9 مليون دولار لمشاريع دعم للقطاع الصحي الفلسطيني


رام الله / سما /

 وقعت الحكومة الفلسطينية اليوم (الأحد)، مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية لتنفيذ مشاريع لدعم القطاع الصحي بقيمة 2.9 مليون دولار.

وذكر بيان صادر عن الحكومة أن مشاريع الاتفاقية الموقعة سيشرف على تنفيذها المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" في محافظات الضفة الغربية.

وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي حضر مراسم توقيع الاتفاقية في مكتبه بمدينة رام الله، بنك الإسلامي للتنمية على تمويله مئات المشاريع الحيوية في فلسطين.

وأكد اشتية أن تطوير القطاع الصحي ومرافقه يصب في استراتيجية الحكومة لتوطين العلاج والاستثمار في مؤسساتنا الصحية لتوفير خدمات صحية متكاملة وبجودة عالية.

وتشمل الاتفاقية تنفيذ مشاريع تطوير وبناء العديد من المرافق الصحية في الضفة الغربية، في حين سيتم التعاقد مع الجهات المستفيدة لتنفيذ مشاريع مماثلة في قطاع غزة.

وتنص الاتفاقية على مشاريع بناء عيادات صحية في الخليل ونابلس، وبناء مركز صحي في قلقيلية، وبناء طابق إضافي لمديرية صحة طوباس، وتشطيب مبنى صحة طولكرم، وأعمال ترميم في كل من مديرية صحة سلفيت، والعيادة الصحية في جنين، ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية في بيت لحم.

الأكثر قراءة اليوم

أسماء اللجنة المكلفة لبحث آليات وقف العمل بـ"الاتفاقات" مع اسرائيل

جنرال إسرائيلي يكشف: هكذا ستكون الحرب القادمة مع حماس في غزة واهدافها ..

مزاعم عبرية: لهذا السبب .. إسرائيل طلبت من حماس نشر مسلحين على الحدود

تفاصيل اجتماع اللجنة الفلسطينية لوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

مقتل المتشدد بلال العرقوب المشبوه باغتيال "الخميني" في عين الحلوة

"التنمية الاجتماعية": تأجيل صرف شيكات الشؤون الدفعة الثانية للاسر الفقيرة بالضفة وغزة

حمدان: علاقة حماس بإيران أخذت منحى جديد بعد زيارة وفدها لطهران

الأخبار الرئيسية

كرمل

بالفيديو.. الاحتلال يكشف عن تفاصيل مدرعة ذات قدرات متقدمة دخلت الخدمة العسكرية بالجيش

هارلاب: اسرائيل أمام خطر حقيقي على كل الجبهات و3 سيناريوهات متكاملة للحرب وهذه اهدافها!

المالية: رواتب موظفي غزة والضفة غدا عبر البنوك وبهذه النسبة ..

نتنياهو يخشى التورط بحرب في غزة تتضمن القيام بعملية برية في عمق القطاع

الحرس الثوري الإيراني يعلن عن احتجاز ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج