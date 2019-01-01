البعثة الطبية: أوضاع حجاجنا الصحية مطمئنة وممتازة

مكة المكرمة /سما/

أعلنت البعثة الطبية لحجاج دولة فلسطين، أنها قدمت الخدمة الطبية لأربعة آلاف وخمسمائة حاج وحاجة من المحافظات الشمالية والجنوبية.

وقال رئيس البعثة الطبية لحجاج فلسطين نزار مسالمة لـ "وفا": "إن هناك ست عيادات طبية تقدم العلاج المجاني لجميع حجاج دولة فلسطين"، مؤكداً أن الوضع الصحي لحجاج فلسطين مطمئن وممتاز باستثناء ثلاث حالات مرضية تم نقلها الى المستشفيات السعودية.

وأشار الى أن البعثة الطبية تتكون من 47 شخصاً موزعين ما بين أطباء وممرضين، لافتا الى أن معظم الأمراض التي يعاني منها الحجاج هي أمراض موسمية مثل الأنفلونزا نتيجة لاختلاف الجو، أو أمراض بالمفاصل لكثرة التعب والارهاق للحجاج وخاصة كبار السن.

وأوضح أنه يتم ارسال مرضى الى مستشفيات سعودية لغسيل الكلى ثلاث مرات اسبوعياً، موجهاً شكره الى وزارة الصحة السعودية وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة على جهودهما لخدمة حجاج فلسطين.

وبيّن أنه بناء على تعليمات وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة، وزعت الأدوية على المرضى المزمنين قبل سفرهم لأداء مناسك الحج.

وشدد مسالمة، على أن جميع بعثات الحج تعمل كخلية نحل واحدة على مدار الساعة لخدمة الحجاج وهذا يدل على نجاح موسم الحج.

من جانبه، أكد منسق البعثة الطبية للمحافظات الجنوبية الدكتور محمد زغبر، أنه تم تقديم العلاج لحوالي ثلاثة آلاف حاج في ثلاث عيادات لحجاج المحافظات الجنوبية.

وأضاف زغبر لـ"وفا"، أن معظم الحالات التي قدم لها العلاج هي أمراض موسمية نتيجة لاختلاف الطقس، اضافة الى مرضى يعانون من أمراض الضغط والسكري والقلب.

واشار الى تنظيم محاضرات تثقيفية وارشادية للحجاج حول السلامة والوقاية خاصة لمرضى السكري، الى جانب كيفية تجنب ضربات الشمس، منوها الى أن العيادات الطبية تعمل على مدار الساعة لخدمة حجاج دولة فلسطين.

وبين أنه تم توزيع الأدوية بالتساوي بين المحافظات الشمالية والجنوبية، بالإضافة الى توزيع كراسٍ متحركة للمحتاجين.