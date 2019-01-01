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فلسطين تُرحب بالاتفاق السوداني حول بنود وثيقة الإعلان الدستوري

الأحد 04 أغسطس 2019 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تُرحب بالاتفاق السوداني حول بنود وثيقة الإعلان الدستوري


رام الله / سما /

رحبت دولة فلسطين، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان الشقيق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستوري المنوط بها تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد؛ معتبرة أن هذا الاتفاق يُعد خطوة هامة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد البيان الدعم الكامل لخيارات وتطلعات الشعب السوداني بكافة أطيافه ومؤسسات الدولة، باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ هذه التطلعات.

ونوه إلى أن "الخطوات التي اتخذها الأشقاء في السودان خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاق حول وثيقة الإعلان الدستوري، فضلا عن الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة، إنما تؤكد على عودة السودان إلى المسار الدستوري".

وأعاد البيان التأكيد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل مساندة السودان وشعبه في ما يصبو إليه من آمال وتطلعات نحو تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء.

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