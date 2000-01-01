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بلدية الخليل تخصص أرض لإنشاء كلية حكومية تقنية

الأحد 04 أغسطس 2019 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية الخليل تخصص أرض لإنشاء كلية حكومية تقنية


الخليل / سما /

 أعلن رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 4800 مترا مربعا في منطقة الحرايق بجانب المدرسة الصناعية، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بغرض إنشاء كلية حكومية تقنية.

وأكدّ أبو سنينة أنّ المجلس البلدي يضع قطاع التعليم في أولوياته، ويسعى للاستثمار في هذا القطاع الهام، مشيراً إلى أنّ توفير بيئة تعليم مناسبة ينعكس إيجاباً على جودة التعليم ويساهم في تنمية المجتمع، لافتاً إلى العلاقة التكاملية بين البلدية ووزارة التربية والتعليم.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أوضحت في بيان صحفي صدر عنها أنّها بدأت بالمرحلة الأولى من مشروع إنشاء كلية حكومية مهنية متخصصة في محافظة الخليل. وقالت الوزارة، إن الكلية ستقام على قطعة أرض مقدمة من بلدية الخليل، وأنه سيتم تشييد مبانٍ عبارة عن مشاغل مهنية ومرافق تربوية وإدارية وغيرها، بمساحة 2000 مترا مربعاً، حيث ستمنح الكلية شهادة الدبلوم المهني المتخصص، للطلبة الذين سيلتحقون بها.

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