الاحتلال يقمع الاسرى بقسم 20 في سجن "عوفر" مجدداً

رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، إن حالة من التوتر الشديد تسود معتقل "عوفر" منذ ساعات، عقب قيام قوات القمع المسماة "بالمتسادا" باقتحام قسم (20) مجدداً، بهدف نقل القيادات التنظيمية للأسرى.

وأكد نادي الأسير أن إدارة المعتقلات أبلغت الأسرى أن عملية النقل هو أمر من جهاز "الشاباك"، وستُنفذ حتى لو أدى ذلك إلى عملية قمع شاملة داخل المعتقل .

واعتبر نادي الأسير أن تصاعد المواجهة في معتقل "عوفر" واستهداف الأطر التنظيمية أمر في غاية الخطورة، وهو جزء من عمليات القمع والسلب التي ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري مقارنة مع الأعوام السابقة، وذلك من حيث مستوى العنف المستخدم بحق الأسرى.

يُشار إلى أن معتقل "عوفر" شهد مطلع العام الجاري مواجهة كانت الأعنف منذ سنوات، وعلى إثرها أُصيب العشرات من الأسرى.