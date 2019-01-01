  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقمع الاسرى بقسم 20 في سجن "عوفر" مجدداً

الأحد 04 أغسطس 2019 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقمع الاسرى بقسم 20 في سجن "عوفر" مجدداً


رام الله / سما /

 قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، إن حالة من التوتر الشديد تسود معتقل "عوفر" منذ ساعات، عقب قيام قوات القمع المسماة "بالمتسادا" باقتحام قسم (20) مجدداً، بهدف نقل القيادات التنظيمية للأسرى.

وأكد نادي الأسير أن إدارة المعتقلات أبلغت الأسرى أن عملية النقل هو أمر من جهاز "الشاباك"، وستُنفذ حتى لو أدى ذلك إلى عملية قمع شاملة داخل المعتقل .

واعتبر نادي الأسير أن تصاعد المواجهة في معتقل "عوفر" واستهداف الأطر التنظيمية أمر في غاية الخطورة، وهو جزء من عمليات القمع والسلب التي ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري مقارنة مع الأعوام السابقة، وذلك من حيث مستوى العنف المستخدم بحق الأسرى.

يُشار إلى أن معتقل "عوفر" شهد مطلع العام الجاري مواجهة كانت الأعنف منذ سنوات، وعلى إثرها أُصيب العشرات من الأسرى.

الأكثر قراءة اليوم

أسماء اللجنة المكلفة لبحث آليات وقف العمل بـ"الاتفاقات" مع اسرائيل

جنرال إسرائيلي يكشف: هكذا ستكون الحرب القادمة مع حماس في غزة واهدافها ..

مزاعم عبرية: لهذا السبب .. إسرائيل طلبت من حماس نشر مسلحين على الحدود

تفاصيل اجتماع اللجنة الفلسطينية لوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

مقتل المتشدد بلال العرقوب المشبوه باغتيال "الخميني" في عين الحلوة

حمدان: علاقة حماس بإيران أخذت منحى جديد بعد زيارة وفدها لطهران

الحرس الثوري الإيراني يعلن عن احتجاز ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج

الأخبار الرئيسية

الرئيس

"جيروزاليم بوست": هل تنجح السلطة الفلسطينية باحتواء أزمة دبلوماسية مع السعودية؟

هارلاب: اسرائيل أمام خطر حقيقي على كل الجبهات و3 سيناريوهات متكاملة للحرب وهذه اهدافها!

المالية: رواتب موظفي غزة والضفة غدا عبر البنوك وبهذه النسبة ..

نتنياهو يخشى التورط بحرب في غزة تتضمن القيام بعملية برية في عمق القطاع

الحرس الثوري الإيراني يعلن عن احتجاز ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج