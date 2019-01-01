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الصالحي: استراتيجية القيادة لتنفيذ وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل تسير وفق 3 محاور!

الأحد 04 أغسطس 2019 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالحي: استراتيجية القيادة لتنفيذ وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل تسير وفق 3 محاور!


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي ان استراتيجية القيادة لتنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل تسير وفق 3 محاور عبر خطوات مدروسة، وتستند إلى تعزيز المقاومة الشعبية ودعم صمود المواطنين ليكونوا بأقل تأثر مباشر من هذا القرار وكذلك إنهاء الانقسام.

وقال الصالحي لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاحد ، إن العمل لتنفيذ هذه الخطوات يتم من خلال الفصائل والقوى واستمرار الجهد الشعبي سيما المتعلق بمقاطعة بضائع الاحتلال.

وأضاف الصالحي أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية ويكرسون وقائع مختلفة، محذرا من ازدياد وتيرة اعتداءات الاحتلال خلال الأيام القادمة ضمن الدعاية الانتخابية لدى أحزاب اليمين.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة على أن الموقف الفلسطيني ثابت وموحد في مواجهة المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية، ويواصل الدفاع عن الأرض بشكل رئيسي من خلال اللجان الشعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مشيرا إلى ان ذلك يتزامن مع التحركات المساندة على المستوى الدولي.

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