الكيالي يتسلم مهام رئاسة ديوان الموظفين العام في غزة

غزة / سما/

سلم وكيل وزارة المالية السابق يوسف الكيالي اليوم الأحد مهام رئاسة ديوان الموظفين العام في قطاع غزة، خلال حفل تسليم واستلام حضره عدد من المدراء العامون ورؤساء الوحدات الإدارية.

وقال مُسير أعمال الديوان تمام نوفل، إن تواجد الكيالي على رأس الديوان سيمنح المؤسسة بريقاً خاصاً في المرحلة المقبلة، مشيدة بمهنيته، متمنية له التوفيق في منصبه الجديد.

من ناحيته، أكد الكيالي أن ترأس ديوان الموظفين العام هو تكليف لا تشريف، موضحاً أنه سيعمل على إكمال ما قدمه الرؤساء السابقون من انجازات، لضمان استمرار تميز الديوان وتقديمه أفضل الخدمات المنتظرة للمواطنين.

يذكر أن الكيالي قد شغل رئاسة عدد من المؤسسات الحكومية وعلى رأسها وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية، قبل أن يتولى رئاسة ديوان الموظفين العام.