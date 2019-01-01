هيئة الأسرى تحذر من تفاقم الوضع الصحي للأسرى المضربين في عزل "الرملة"

رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها ، من تفاقم الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، لا سيما المعزولين في "نيتسيان الرملة"، وهم كل من الأسير محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية.

وأوضحت الهيئة، أن الأسرى الثلاثة يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الاداري، لليوم (35) على التوالي، حيث يعانون من آلآم حادة بجميع اطرافهم ومن ارق دائم ولا يستطيعون النوم، وآلآم حادة بالمعدة، وأوجاع بالرأس، ولا يستطيعون المشي لمسافات طويلة ويتنقلون على كرسي متحرك.

وبينت الهيئة، أن 8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الاداري، وهم كل من الأسير أحمد غنام المضرب منذ (22) يوماً، وسلطان خلوف منذ (18) يوماً، وإسماعيل علي منذ (12) يوما، ووجدي العواودة منذ سبعة أيام، والأسير جعفر عز الدين والمضرب عن الطعام منذ 4 أيام.

وقالت، أن الأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين، هو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (11) عاماً ما بين أحكام واعتقال إداري، وكان آخر اعتقال له في تاريخ 23 شباط/ فبراير 2019، وقد صدر بحقه حكماً بالسّجن الفعلي مدة شهرين وبعد انقضاء مدة الحكم، أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه قبل الإفراج عنه بأيام، علماً أنه متزوج وله ستة أبناء.