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القبض على مشتبه هدد بالقتل عبر فيس بوك

الأحد 04 أغسطس 2019 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على مشتبه هدد بالقتل عبر فيس بوك


بيت لحم / سما /

قبضت الشرطة على شخص مشتبه به التهديد بالقتل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بان وحدة الجرائم الالكترونية بإدارة المباحث العامة بشرطة بيت لحم تلقت منذ بضعة أيام شكوى من قبل مواطن بمحافظة بيت لحم حول قيام مجهول بتهديده بالقتل من خلال الاتصال عليه وإرسال رسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأضافت الشرطة أنه، وعلى على الفور باشرت وحدة الجرائم الالكترونية بإدارة المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري حيث تمكنت من معرفة مكان الشخص المشتبه به حيث انه من سكان محافظة الخليل على الفور تم مخاطبة فرع المباحث بشرطة الخليل الذي قام بإحضار المشتبه به وتسليمه لفرع المباحث بشرط بيت لحم وبعد سماع أقواله واخذ إفادته أفاد بقيامه بالاتصال وإرسال رسائل تهديد عبر الفيس بوك للمشتكي.

وأكدت إحالة المشتبه به إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا.

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