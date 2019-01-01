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القبض على 30 مطلوبا في الخليل

الأحد 04 أغسطس 2019 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على 30 مطلوبا في الخليل


الخليل / سما /

تمكنت الشرطة اليوم وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 30 مطلوب للعدالة في مناطق مدينة الخليل وبلدات يطا والظاهرية وسعير وبيت أمر.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبهدف البحث عن المطلوبين وتنفيذ المذكرات القضائية وللحد من ظاهرة المركبات غير القانونية وبغرض فرض الأمن والنظام وبسط سيادة القانون , فقد نظمت الشرطة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملة للبحث عن المطلوبين ومتابعة المركبات غير القانونية في مختلفة مناطق المحافظة".

وأضافت بأن الحملة بدأت في مناطق مدينة الخليل وبلدات يطا والظاهرية وسعير وبيت أمر وجرى خلالها إلقاء القبض على 30 مطلوباً صادر بحقهم 70 مذكرة قضائية مختلفة من المحاكم بالإضافة أيضاً لعملية ضبط وإتلاف لــ 20 مركبة ودراجة نارية غير قانونية.

وأكدت استمرار هذه الحملة خلال الأيام القادمة بهدف تعزيز الأمن وحفظ النظام العام وبسط سيادة القانون وبخاصة في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الاحتلال.

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