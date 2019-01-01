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"التنمية الاجتماعية": تأجيل صرف شيكات الشؤون الدفعة الثانية للاسر الفقيرة بالضفة وغزة

الأحد 04 أغسطس 2019 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التنمية الاجتماعية": تأجيل صرف شيكات الشؤون الدفعة الثانية للاسر الفقيرة بالضفة وغزة


سما / وكالات/

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية مساء اليوم الأحد، عن عدم تمكنها من صرف المخصصات المالية الخاصة بالمستفيدين بالتزامن مع رواتب الموظفين العموميين غداً الإثنين.

وأفاد وكيل الوزارة في رام الله داوود الديك في تصريحات صحفية،  أن صرف مخصصات المستفيدين سيتم نهاية الشهر الجاري وليس غداً مع رواتب الموظفين.

وأضاف أن التأجيل خارج عن إرادة الوزارة ويتعلق بالترتيبات والإجراءات الفنية للشركاء المساهمين في الدفعة والتي تتطلب مزيدا من الوقت، مشيراً إلى محاولتهم قدر الإمكان الالتزام بالصرف قبل عيد الأضحى.

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